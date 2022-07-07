Москва, , 10:24 — REGNUM Задержание высокопоставленных чинов МВД является не разовой акцией, а началом масштабного очищения силовых структур от нечистых на руку руководителей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

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«Коррупция — это всегда чудовищно. Коррупция среди тех, кто должен защищать закон, — чудовищна вдвойне. А во время проведения военной спецоперации взяточники и казнокрады в погонах и без оных должны рассматриваться как прямые изменники Родины и пособники нацистов», — убежден Миронов.

Басманный районный суд Москвы арестовал трех генералов МВД и судебного пристава из Санкт-Петербурга, обвиненных в злоупотреблении должностными полномочиями.

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