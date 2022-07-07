Вашингтон, 7 июля 2022, 10:22 — REGNUM Актёра Джерри Харриса, известного по сериалу «Чирлидеры» (Cheer) от Netflix, приговорили к 12 годам тюремного заключения по делу о хранении детской порнографии. Об этом 7 июля пишет TMZ.
Актёру грозило до 50 лет тюрьмы после того, как он признал себя виновным по двум пунктам обвинения. Прокуроры просили назначить Харрису наказание в виде 15 лет заключения. По решению суда, артист также должен будет выплатить $35 тыс. в фонд жертв преступлений в течение ближайших восьми лет.
Напомним, что Джерри Харрис находился под следствием с 2019 года, а в 2020-м его арестовали. Актёра обвиняли в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним на соревнованиях по чирлидингу, а также в принуждении мальчиков-подростков присылать ему неприемлемые фотографии.
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