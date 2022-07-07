Вашингтон, 7 июля, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Актёра Джерри Харриса, известного по сериалу «Чирлидеры» (Cheer) от Netflix, приговорили к 12 годам тюремного заключения по делу о хранении детской порнографии. Об этом 7 июля пишет TMZ.

Цитата из видеоинтервью Netflix Джерри Харрис

Актёру грозило до 50 лет тюрьмы после того, как он признал себя виновным по двум пунктам обвинения. Прокуроры просили назначить Харрису наказание в виде 15 лет заключения. По решению суда, артист также должен будет выплатить $35 тыс. в фонд жертв преступлений в течение ближайших восьми лет.

Напомним, что Джерри Харрис находился под следствием с 2019 года, а в 2020-м его арестовали. Актёра обвиняли в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним на соревнованиях по чирлидингу, а также в принуждении мальчиков-подростков присылать ему неприемлемые фотографии.