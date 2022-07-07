Иркутск, , 10:22 — REGNUM На утро 7 июля в Иркутской области действуют четыре лесных пожара на площади 253,51 га, сообщает телеграм-канал правительства региона.

Пожары в Приангарье МЧС

За минувшие сутки ликвидировано два возгорания на 18,3 га. Полностью локализовано также два пожара на площади 350 га.

В тушении участвовало 329 человек и 22 единицы наземной техники. В авиамониторинге — два Ан-2 и три легкомоторных самолёта. Пять вертолётов Ми-8 — в передислокации десантников.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Приангарье было ликвидировано два возгорания на 36 га. Полностью локализовано также два пожара на площади 330 га.

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