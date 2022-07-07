Екатеринбург, , 10:24 — REGNUM Сотрудница свердловского банка предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве с использованием служебного положения. Женщина незаконно оформляла на клиентов кредиты, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Кредит Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Жительница Первоуральска Свердловской области убеждалась в том, что граждане не подключены к личному кабинету банка и подавала от их имени заявку на оформление кредита. После этого свердловчанка самостоятельно подключала личный кабинет, с помощью чего могла управлять счетами.

Действия свердловчанки причинили кредитной организации ущерб в размере 900 тысяч рублей. Уголовное дело рассмотрит Первоуральский городской суд.