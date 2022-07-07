Сингапур, 7 июля, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг, выступая на одном из международных мероприятий в Сингапуре, заявила, что лейбористское правительство ее страны считает, что торговые меры, которые Китай ввел против Австралии, «должны быть отменены». Об этом 7 июля сообщил телеканал Sky News Australia.

penrithsustainabilityunit Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг

«Мы считаем, правительство Австралии считает, и я полагаю, что и австралийский народ тоже считает, что торговые меры, которые Китай ввел против Австралии, должны быть отменены», — сказала Вонг во время выступления на Бали.

Вонг подчеркнула, что Канберра не намерены отступать от своего требования. Давление на Китай с целью снятия торговых барьеров будет оказывать и лейбористское правительство, отметила она.

«И это останется нашей позицией», — предупредила министр.