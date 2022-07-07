Марсель, Франция, , 10:19 — REGNUM Вратарь французского футбольного клуба «Марсель» Стив Манданда расторг контракт с командой. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Футбол Interlagcup.com

Отмечается, что стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Соглашение 37-летнего футболиста с «Марселем» было рассчитано до июня 2024 года.

В сезоне 2021/22 Манданда сыграл 20 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 15 голов.

Манданда выступал за «Марсель» в 2007-2016 и 2017–2022 годах, сезон 2016/17 он провёл в английском клубе «Кристал Пэлас». На его счету 613 матчей за французский клуб, и во всех он появлялся на поле в стартовом составе.

В составе «Марселя» Манданда становился чемпионом Франции, трёхкратным обладателем Кубка французской лиги и двукратным победителем суперкубка страны. В составе сборной Франции провёл 34 матча, стал чемпионом мира в 2018 году и серебряным призёром чемпионата Европы в 2016-м.