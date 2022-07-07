Калуга, 7 июля, 2022, 12:19 — ИА Регнум. В Калужской области смертность населения вдвое превышает рождаемость, сообщает 7 июля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Калугастат.

Иван Шилов ИА REGNUM Убыль населения

За первые четыре месяца 2022 года в области родились 2697 человек, умерли 5854 человека. Естественная убыль населения составила 3157 человек, что в 2,17 раза больше рождаемости.

Как сообщало ИА REGNUM, естественная убыль населения России в апреле 2022 года составила 64 904 человека, что на 18,68% ниже показателя апреля 2021 года. В годовом выражении рождаемость в России сократилась на 9,9%, а смертность — на 12,9%.