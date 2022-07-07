Мельбурн, Австралия, 7 июля, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Новый министр здравоохранения Виктории (юго-восток Австралии) Мэри-Энн Томас отказалась исключать, что в будущем в штате будет возращено обязательное ношение масок и удаленный режим работы, поскольку число случаев COVID-19 и количество госпитализаций продолжают расти. Об этом 7 июля сообщил телеканал Sky News Australia.

Duma.gov.ru Масочный режим

Мэри-Энн Томас предупредила, что ей еще предстоит принять соответствующее решение, тут же добавив, что жители Виктории, которые живут бок о бок с COVID-19 уже два с половиной года, должны знать, как обезопасить себя.

«Декларация о начале пандемии позволяет мне принять такое решение, но я еще не приняла его», — сказала она в эфире радиостанции 3AW.

«Наша команда в области общественного здравоохранения занимается моделированием, консультируется со своими коллегами, выдвигает различные идеи, но ни одна из них еще не была реализована … Как министр здравоохранения, моя работа также заключается в том, чтобы обеспечить широкое консультирование и понимание того, какие меры можно принять для наилучшей поддержки жителей Виктории», — добавила министр.