Лондон, 7 июля, 2022, 17:11 — ИА Регнум. Французская нефтегазовая компания TotalEnergies приняла решение передать принадлежащие ей 20 процентов в проекте разработки Харьягинского месторождения российской компании «Зарубежнефть». Подробностей о финансовых условиях сделки предоставлено не было. Сделка зависит от решения российских властей. Об этом сообщает Reuters.

Нефтяная скважина

Расположенное в Ненецком автономном округе нефтяное месторождение Харьяга является основным активом «Зарубежнефти» в РФ.

Французская компания ранее владела долей 40 процентов в проекте, однако в 2016 году передала 20 процентов своей доли и функции оператора компании «Зарубежнефть-добыча Харьяга». Таким образом, в случае передачи оставшейся доли TotalEneries полностью выйдет из Харьягинского проекта.

Напомним, что в марте 2022 года TotalEnergies заявила, что отказывается заключать контракты на покупку нефти из России и прекратит инвестиции в проект «Арктик СПГ-2» и новые проекты в РФ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что имущество компании «Сахалин Энерджи» перейдёт в собственность России и будет передано в безвозмездное пользование новому оператору. Указ об этом подписал президент РФВладимир Путин.

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