Омск, 7 июля, 2022, 10:16 — ИА Регнум. В Омске прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела о хищении у сироты 2,2 млн рублей. В совершении преступления подозревают бывшего воспитателя школы-интерната, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Цитата из х/ф «Малыш». Реж. Чарли Чаплин. 1922. США Сирота

По данным следствия, в течении 2020 года фигурант под различными предлогами в виде займов у сироты 2,2 млн рублей. Потерпевший также является инвалидом III группы. Уголовное дело возбуждено по статье за мошенничества в особо крупном размере.

«Восстановление прав пострадавшего, а также законность принимаемых процессуальных решений в целях уголовно-правовой оценки произошедшего находится на контроле прокуратуры», — отметили в ведомстве.