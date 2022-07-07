Брюссель, , 10:16 — REGNUM Уровень запасов голубого топлива в подземных хранилищах (ПХГ) Европы превысил 60%. Это 7 июля следует из данных Gas Infrastructure Europe (GIE).

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно этим данным, по состоянию на 5 июля запасы газа в европейских ПХГ выросли до 60,15%, что на 1,7 процентного пункта меньше, чем в среднем на эту дату на протяжении последних пяти лет.

При этом на данный момент в хранилищах Европы находится 64,6 млрд кубометров голубого топлива и в наибольшей степени заполнены ПХГ в Португалии и Польше (100% и 97,41% соответственно).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что депутаты Народного собрания (парламента) Болгарии собираются 7 июля на экстренное заседание, посвященное вопросам преодоления энергетического кризиса в стране и уточнения перспектив импорта природного газа.