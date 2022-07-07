Екатеринбург, 7 июля, 2022, 10:23 — ИА Регнум. На Среднем Урале будут судить уроженца Курганской области. Его обвиняют в продаже несуществующих цветов в преддверии 8 Марта, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

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В феврале 2022 года мужчина разместил в сети интернет объявления о продаже цветов, которые якобы выращивал в собственной теплице. При этом курганец требовал от покупателей предоплату в 50% от стоимости заказа. Однако выполнять обязательства по предоставлению цветов он не собирался.

После поступления средств обвиняемый блокировал телефонные номера обманутых граждан. Мужчина обманул 15 человек на сумму 137 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга.