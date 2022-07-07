Ярославль, , 10:19 — REGNUM В Ярославле власти планируют отремонтировать улицу Свободы. Об этом сообщает ЯрНьюс.

Улица Свободы в Ярославле

Пока что в мэрии только ищут подрядчика для подготовки проекта ремонта. Цена контракта — 1 миллион 646 тысяч рублей. Предполагается, что последующие работы будут проводиться на всём протяжении дороги — от площади Волкова до вокзала «Ярославль Главный».

Помимо этого, городские власти хотят разработать проекты ремонтов ещё на ряде улиц. В Заволжском районе это второй этап работ на проспекте Машиностроителей, а также на улице Сосновой. В Дзержинском районе планируют подготовить проект ремонта главной транспортной магистрали района — проспекта Дзержинского. Всего на это необходимо 9 миллионов — по 3 на каждый проект.