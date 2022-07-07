Исламабад, 7 июля, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Правительство Пакистана одобрило продажу 120 000 метрических тонн пшеницы Афганистану. Об этом сообщает газета Daily Times.

Пшеница

По данным издания, экономический координационный комитет кабинета министров Пакистана одобрил запрос Всемирной продовольственной программы на закупку 120 000 метрических тонн пшеницы для помощи Афганистану.

Согласно опубликованной информации, к 2023 году эта пшеница будет доставлена в Афганистан.

После того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, цены на продукты питания в стране растут с каждым днём.