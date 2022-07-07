Сингапур, , 10:17 — REGNUM Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг призвала Китай оказать влияние на Россию, чтобы остановить спецоперацию на Украине. Об этом 7 июля сообщил телеканал Nine News.

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В своем выступлении в Сингапуре вечером 6 июля Вонг отметила, что Китай должен использовать свои прочные связи с Россией.

По ее словам, могущественные страны должны «оказать свое влияние» на президента России Владимира Путина, чтобы положить конец спецоперации.

«Это включает в себя Китай как великую державу, постоянного члена Совета Безопасности и его безграничное партнерство с Россией … Оказание такого влияния сделало бы очень много для укрепления доверия и в нашем собственном регионе … Наш регион и мир в целом сейчас смотрят на действия Пекина в отношении Украины», — сказала Вонг на мероприятии, организованном аналитическим центром Международного института стратегических исследований.