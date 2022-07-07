Москва, 7 июля, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Законопроект о компенсации родителям за отсутствие в детском саду места для ребенка подготовили депутаты фракции СРЗП. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля, об этом сообщил лидер фракции в Госдуме Сергей Миронов.

ИА REGNUM Детский сад

«Предлагаю предоставить родителям, чьи дети не смогли получить место в государственном или муниципальном детсаде, ежемесячную компенсацию в размере не менее одного прожиточного минимума, установленного в регионе проживания», — отметил Миронов.

Соответствующий законопроект направлен на получение отзыва в правительство России.

Статистика

Сегодня далеко не всем родителям удаётся устроить своих детей в детский сад. По данным Росстата, в среднем в городах России на 106 детей в детсадах приходится 100 мест. В некоторых регионах на 100 мест претендуют сразу 147 детей. Например, в Туве, Адыгее, Дагестане и Тюменской области на 143, 133 и 129 детей приходится только 100 мест соответственно. При этом часть регионов свои обязательства перед гражданами выполнила: в 36 субъектах РФ на 100 мест приходится 100 или даже меньше детей.

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