Сидней, Австралия, , 10:15 — REGNUM С 7 июля почти 30 000 жителей западного Сиднея смогут вернуться в поврежденные от наводнения домовладения, чтобы начать долгий процесс ликвидации последствий очередного разгула стихии. Об этом сообщает телеканал Nine News.

Наводнение Mchs.rk.gov.ru

Однако чрезвычайная ситуация с наводнением в крупнейшем мегаполисе Австралии далека от завершения, поскольку более 6 000 человек эвакуированы из района Хантер и еще 5 000 людей готовятся к отъезду в любой момент.

Выплаты при стихийных бедствиях пострадавшим будут доступны с 7 июля, и тысячи человек все еще находятся вне мест своего постоянного проживания.

В свою очередь министр по чрезвычайным ситуациям в Новом Южном Уэльсе Стеф Кук предупредил, что наводнения в штате далеки от завершения, поскольку дождевые потоки переместились на север.