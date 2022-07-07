Благовещенск, 7 июля, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Жители Благовещенска сообщили, что видели, как мужчина упал с моста в реку Зея. Акваторию обследуют спасатели, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 июля в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Adm44.ru Мост через Волгу в Костроме

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ЧП произошло около 13 часов дня по местному времени. Падение мужчины заметили автомобилисты и позвонили по номеру 112. На поиски человека отправлены пять спасателей и три единицы техники.

«Место обследовано, мужчина не обнаружен. Обследование акватории продолжается», — отметили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля женщина из города Тында Амурской области спасла подростка, которого уносило течение реки. Второй мальчик, которому было 11 лет — погиб.