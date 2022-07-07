Канберра, 7 июля, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Австралийцы в возрасте 30 лет и старше теперь имеют право на получение четвертой дозы вакцины от COVID-19. Об этом стало известно 7 июля после решения Австралийской технической консультативной группы по иммунизации (ATAGI), передает телеканал NineNews.

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С 11 июля ATAGI рекомендует, чтобы все жители Австралии в возрасте от 50 до 64 лет привились четвертой ковид-прививкой, а люди в возрасте от 30 до 49 лет также могли выбрать эту возможность по своему желанию.

Ранее право на получение четвертой прививки в Австралии имели лица в возрасте 65 лет и старше.

В обновленных рекомендациях ATAGI отмечается, что граждане могут как поставить прививку от гриппа, так и пройти очередную ревакцинацию от COVID-19 в один и тот же день.