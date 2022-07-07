Кемерово, 7 июля, 2022, 10:09 — ИА Регнум. В Кемеровской области с 2020 года было выдано почти 74 тысячи ипотечных кредитов. Об этом сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Иван Шилов ИА REGNUM Ипотека

«Этому способствовало снижение процентных ставок, а также реализация государственных ипотечных программ и мер поддержки, рассчитанных на разные категории населения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это «рекордное количество». За последние пять лет объём выданных ипотечных кредитов вырос в 2,7 раза. Так, в 2020 году объём ипотеки в 1,4 раза превысил показатели 2019 года, а в 2021 году возрос ещё на 27,3%.