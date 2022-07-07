Оренбург, , 10:08 — REGNUM В Оренбурге по иску прокурора с главы фирмы в пользу государства взыскано более 20 млн рублей, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Взысканные деньги являются суммой ущерба, причинённой налоговым преступлением. За истечением срока давности уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов было прекращено.

Директор частной компании завышала налоговые вычеты и расходы, учитываемые при исчислении НДС, а затем предоставляла ложные сведения в налоговую инспекцию. Суд вынес решение о взыскании свыше 20 млн рублей ущерба с главы фирмы в бюджет России. Апелляция оставлена без удовлетворения.