Оренбург, 7 июля, 2022, 10:08 — ИА Регнум. В Оренбурге по иску прокурора с главы фирмы в пользу государства взыскано более 20 млн рублей, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Взысканные деньги являются суммой ущерба, причинённой налоговым преступлением. За истечением срока давности уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов было прекращено.

Директор частной компании завышала налоговые вычеты и расходы, учитываемые при исчислении НДС, а затем предоставляла ложные сведения в налоговую инспекцию. Суд вынес решение о взыскании свыше 20 млн рублей ущерба с главы фирмы в бюджет России. Апелляция оставлена без удовлетворения.