Симферополь, 7 июля, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Значительная часть пляжей на территории Республики Крым могут стать муниципальными. Об этом сообщил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко в рамках совещания по проблемным вопросам Судака 6 июля, сообщили в минкурортов Крыма.

Марина Каширская ИА REGNUM Вид на Судак

Так, по приведённым данным, в Судаке в 2022 году к работе заявлено 20 пляжей, в том числе на 13 ведётся коммерческая деятельность. В 2022 году в схему размещения внесено 27 НТО непосредственно на пляжах, доходная часть бюджета по итогам 2022 года должна быть увеличена в семь раз.

Глава региона Сергей Аксёнов поручил министерству курортов и туризма до 1 августа провести оценку эффективности использования договоров благоустройства пляжей во всех муниципалитетах с целью определения возможности передачи части пляжей муниципалитетам для ведения коммерческой деятельности.

Также планируется разработать единый образ набережных и пляжей всех курортных городов и поселков, что системно упорядочит внешний облик общественных территорий. Поручение будет внесено в правила благоустройства муниципалитетов.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2022 года Аксёнов резко раскритиковал работу минкурортов региона в связи с состоянием пляжей Евпатории, а также низкими доходами, получаемыми бюджетом от арендаторов пляжей.