Джакарта, , 10:07 — REGNUM В ходе встречи министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара с главой евродипломатии Жозепом Боррелем в переговорах сторон по соглашению о свободной торговле был достигнут прогресс. Об этом 7 июля сообщил глава индийского МИД на своей странице в одной из соцсетей.

Субраманьям Джайшанкар mfarussia

Ранее Джайшанкар прибыл на совещание глав МИД «Большой двадцатки» (G20), которая проходит на острове Бали в Индонезии.

«Хорошая встреча с Жозепом Боррелем. <…> Отметили прогресс в нашем двустороннем взаимодействии, включая переговоры по соглашению о свободной торговле», — написал он в своём сообщении.

Кроме того, глава МИД Индии отметил, что в ходе встречи с Боррелем они также обсудили конфликт на Украине и влияние связанного с ним кризиса на ситуацию в мире, и добавил, что стороны условились оставаться на связи.

Отметим, Индия и Евросоюз начали переговоры о заключении всеобъемлющего соглашения о свободной торговле ещё в 2007 году, однако в 2013-м они были приостановлены из-за ряда разногласий сторон.