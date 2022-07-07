София, , 10:07 — REGNUM Консультативный совет при министерстве сельского хозяйства Болгарии (КСМ) собирается 7 июля на экстренное заседание с целью определения общей суммы государственных субсидий для производителей табака в стране. Об этом сообщает Болгарское национальное радио.

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, в настоящее вопрос о выделении дополнительных бюджетных средств на поддержку табачной отрасли страны был принят Народным собранием (парламентом) и одобрен правительством Болгарии еще в мае нынешнего года, однако чиновники до сих пор не могут составить план соответствующих выплат.

«Необходимо покончить с неопределенностью и вывести структуру из кризиса, — говорится в предварительном заявлении КСМ. — Субсидии должны поступить на счета производителей уже до 1 августа».

Ранее болгарские парламентарии отказались повышать акциза на табак.

Болгария является традиционным и крупнейшим в балканском регионе производителем табачных изделий. При этом в последнее время из-за недостатка финансирования свою работу прекратили сотни соответствующих сельхозпредприятий.