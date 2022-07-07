Энгельс, Саратовская область, 7 июля, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Патриотическая акция в поддержку президента России и специальной военной операции РФ на Украине прошла в городе Энгельсе Саратовской области. Об этом 7 июля сообщает пресс-служба администрации Энгельсского муниципального района.

Engels-city.ru Патриотическая акция «Своих не бросаем» в Саратовской области

Представители общественных организаций и жители города 6 июля приняли участие в акции «Своих не бросаем». Мероприятие прошло в парке «Патриот».

В приветственной речи руководитель Саратовского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство» Сергей Авезниязов поблагодарил всех, кто пришел поддержать ребят, участвующих в спецоперации на Украине.

«Буквально две недели назад я вернулся с Украины, был в Мариуполе. И я видел ту благодарность людей за освобождение — она безгранична. Эта благодарность нашему народу, русскому народу, который объединяет все национальности. Мы своих не бросаем!» — заявил он.

Память погибших военнослужащих собравшиеся почтили минутой молчания. В завершении все спели песню «Наш дом Россия!».

ИА REGNUM напоминает, площадь Совета Европы будет переименована в площадь имени героев Донбасса в Саратове. В городской администрации единогласно поддержали данную инициативу.

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