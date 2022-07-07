Нью-Дели, , 10:06 — REGNUM В индийском штате Махараштра был 35-летний Ходжа Зариф Чишти, также известный как Зариф Баба, который утверждал, что является религиозным лидером. Об этом сообщают индийские СМИ.

Убийство mosaic36

Индийская полиция сообщила представителям прессы, что Чишти был убит выстрелом в голову четырьмя неизвестными людьми в городе Йола в штате Махараштра. Мотив убийства пока неясен, нападавшим удалось скрыться. По информации правоохранительных органов, нападавшие забрали машину Зарифа Чишти.

Зариф Чишти был уроженцем уезда Чиштн-Шариф афганской провинции Герат, считал себя потомком основателей братства Чиштийя, и провозгласил себя его пиром (шейх, святой — прим. ИА REGNUM). В последнее время жил в городе Йола, в 200 км от Мумбаи.

Начаты следственные действия по установлению и задержанию нападавших.

Чиштийя — суфийское братство, у которого много последователей в Афганистане и на Индийском субконтиненте.