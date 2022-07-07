Москва, 7 июля, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подчиненным помочь турецким следователям завершить расследование дела о гибели 12-летней школьницы из Ленинградской области во время купания в бассейне в турецком отеле в 2019 году, сообщили в пресс-службе СКР.

Kremlin.ru Александр Бастрыкин

Напомним, несчастный случай произошел 18 августа 2019 года. 12-летняя Алиса А. отдыхала вместе с родителями в отеле Sunhill в турецком курортном городе Бодрум. Во время купания в бассейне руку подростка затянуло в ничем не защищенную трубу на дне, девочка провела под водой длительное время. Турецкие врачи при помощи прибывших петербургских коллег боролись за ее жизнь 10 дней, но 28 августа 2019 года сердце ребенка остановилось.

В 2020 году прокуратура предъявила обвинения в гибели юной туристки двум сотрудникам отеля — генеральному менеджеру Салиму Балкану и технику Акифу Алгану. В марте 2022 года суд заменил приговор с тюремного срока на судебный штраф в 110 тыс. турецких лир (около 630 тыс. рублей. — прим. ред).

Как уточнили в СКР, Бастрыкин поручил представить доклад о результатах расследования в РФ уголовного дела о гибели Алисы.

«СК России в компетентные органы Турецкой Республики дополнительно направлены запросы о правовой помощи, решение по которым в настоящее время не принято. Ожидаемые материалы необходимы для завершения расследования уголовного дела», — пояснили в пресс-службе СК РФ указав, что следователи центрального аппарата СКР еще раз изучат позицию родителей погибшей девочки относительно состоявшегося приговора, соотнесут ее с установленными в рамках расследования обстоятельствами и при необходимости окажут содействие потерпевшим в реализации их прав.