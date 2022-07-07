Луганск, 7 июля, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Следователи осмотрели места происшествий, зафиксировав последствия обстрелов городов Северодонецк и Рубежное в Луганской Народной Республике.

Lug-info.com После обстрела

По информации СК, командование 24-й отдельной механизированной бригадой ВСУ отдало приказ об обстреле территории Северодонецка из РСЗО и артиллерии. В результате оказаись разрушены многоквартирные дома, повреждены два автомобиля.

В ходе обстрелов получили ранения четыре мирных жителя.

Также осмотрены места обстрела в Рубежном. Следствие располагает данными, что к военному преступлению причастны военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

«По указанным фактам СКР возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 356 УК РФ», — заявили в СК.