Санкт-Петербург, , 10:09 — REGNUM Санкт-Петербург получил технику из Белгорода, которую задействуют в строительстве Петербургского метрополитена. Об этом 6 июля сообщили в пресс-службе АО «Метрострой Северной Столицы».

Техника ООО «Гортехкомплект» Telegram-канал «Метрострой Северной Столицы. Актуальное»

Электрические погрузочные машины прибыли на предприятие, являющееся генподрядчиком по строительству метро в Петербурге. Поставщиком стал отечественный производитель ООО «Гортехкомплект» из Белгорода. Специалисты провели техосмотр оборудования, скоро его применят в тоннелях.

«С такой спецтехникой могут справиться только метростроители — электрические погрузочные машины используются исключительно для подземных работ», — отметили в пресс-службе.

Напомним, ранее Главгосэкспертиза выдала разрешение на строительство третьей линии метро Санкт-Петербурга до будущей станции «Зоопарк». Над ней начнут работать в 2022 году.

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