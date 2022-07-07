Мадрид, 7 июля, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Вторая волна летней жары охватит всю Испанию с 9 июля. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на представителя Государственного метеорологического агентства (Aemet) Рубена дель Кампо.

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По его словам, жара в Испании может продлиться до середины следующей недели или, «возможно, дольше».

Так, максимальная температура воздуха превысит отметку в +35 на больших территориях страны, и отметку в +40 в долинах рек Тахо, Гвадиана и Гвадалквивир.