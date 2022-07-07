Париж, 7 июля, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Энергетический гигант TotalEnergies объявил, что уступил свою 20-процентную долю в месторождении Харьяга российской компании «Зарубежнефть», сообщает Le Figaro.

Jean Balczesak Логотип французской нефтегазовой компании Total

«В соответствии с нашими принципами действий, изложенными 22 марта в отношении нашего отказа от поставок российской нефти, TotalEnergies договорилась о передаче «Зарубежнефти» 20% доли, которыми она владела на месторождении», — говорится в заявлении французской группы.

Во французской компании отметили, что сделка осуществлялась с согласия российских властей. Сумма сделки не была раскрыта.

Таким образом, французская группа полностью отказывается от проекта, который с момента своего запуска в 1999 году произвел «более 20 миллионов тонн» нефти и «принес России более 4 миллиардов долларов дохода». В 2016 году TotalEnergies уже передала часть своей доли в месторождении Харьяга «Зарубежнефти». В конце апреля французский энергетический гигант объявил об уходе из России.