Ярославль, 7 июля, 2022, 10:04 — ИА Регнум. В Ярославской области на 7 июля объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Ярославской области.

Гроза

Непогода придёт в регион днём 7 июля, в районах области и региональной столице ожидаются гроза, ливни и град.

«Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, нарушением в системе ЖКХ, обрушением слабоукрепленных широкоформатных, ветхих крыш и конструкций, строительных кранов, ограничениями при проведении аварийно-восстановительных работ, увеличением количества случаев травматизма населения. Прогнозируется вероятность гибели сельскохозяйственных культур», — предупредили в МЧС.

Также ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду.