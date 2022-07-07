Улан-Удэ, 7 июля, 2022, 10:02 — ИА Регнум. За прошедшие сутки лесные пожары возникли в Баргузинском, Кижингинском, Прибайкальском районах Бурятии, а также в пригороде Улан-Удэ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Правительство Иркутской области Лесной пожар

Причиной двух возгораний стали сухие грозы, ещё двух — неосторожное обращение с огнём.

В борьбе с огнём был задействовано 110 человек и 15 единиц техники. В результате пожары были ликвидированы в первые же сутки. Пройденная огнём площадь составила 11,7 га.

«Также самоликвидирована термоточка в Курумканском районе, зафиксированная неделею назад системой дистанционного мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз», — добавили в ведомстве.