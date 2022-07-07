Москва, , 10:01 — REGNUM Рост инфляции в РФ пока тормозят падение потребительского спроса и крепкий рубль. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 июля заявил доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

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«Уровень инфляции в России остается неустойчивым. Сейчас его росту препятствует падение потребительского спроса и крепкий рубль. Но в дальнейшем ослабление рубля будет стимулировать рост инфляции, — сказал он. — Во втором полугодии рост тарифов на энергоресурсы также будет подпитывать инфляцию. При стагнирующих доходах потребительский спрос во втором полугодии окажется в отрицательной зоне по отношению к аналогичному периоду прошлого года».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, инфляция в России замедлилась до 16,19%.

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