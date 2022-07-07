Черкесск, 7 июля, 2022, 10:01 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии выписаны из стационаров последние пациенты, вылечившиеся от COVID-19. В настоящее время в республике нет нуждающихся в помощи врачей в госпиталях, сообщили 7 июля в оперативном штабе. На дому продолжают лечение всего десять пациентов.

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Как сообщили в региональном минздраве, в ковидном отделении оставят пять мест для лечения пациентов с коронавирусом, если вдруг кому-то потребуется госпитализация.

По данным на 6 июля, в Карачаево-Черкесии за сутки было выявлено всего четыре случая заражения коронавирусом. С начала пандемии в республике заболели 46 113 человек, скончались от COVID-19 за два года 984 пациента.