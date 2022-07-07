Красногорск, , 10:01 — REGNUM За первую половину 2022 года уровень безработицы в Московской области составил лишь 0,6%. Об этом в эфире радио Sputnik заявил глава региона Андрей Воробьёв.

Андрей Воробьёв Kremlin.ru

«Еще важный момент, вот об этом сейчас все говорят и это ключевое, территория характеризуется еще одним важным показателем — это безработица. Так вот, по итогам шести месяцев безработица у нас очень низкая — 0,6%», — сказал Воробьёв.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что уровень безработицы в Москве составляет менее 0,5%.