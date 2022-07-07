Кандагар, Афганистан, , 10:00 — REGNUM В афганской провинции Кандагар талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали мужчину, который обманом заставил замужнюю женщину выйти за него замуж.

Арест SanDiego DUIAttorney

Надёжный местный источник из числа талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщил газете «8 Собх», что муж этой женщины живёт в Иране, а другой мужчина сначала одурманил её наркотиками, а затем сочетался с ней браком.

Согласно источнику, эта женщина, у которой двое детей, должна была отправиться в Пакистан с мошенником в обмен на 400 000 афгани. Сама она родом из провинции Герат.

Источник сообщает, что мужчина, который женился на этой женщине, арестован и сейчас находится в тюрьме талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Более подробной информации об этом деле пока нет.

Напомним, после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, большинство граждан пытаются уехать за границу.