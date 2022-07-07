Москва, 7 июля, 2022, 10:00 — ИА Регнум. До конца 2022 года курсы доллара и евро будут расти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 июля заявил доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

«Рост доллара обусловлен несколькими факторами: окончанием периода уплаты налогов экспортными компаниями, влиянием ЦБ и словесными интервенциями правительства, — сказал Сафонов. — Напомним, что бюджет сформирован из расчета 74 рубля за доллар. Падение импорта в несколько раз резко сократили доходы от таможенных платежей, и при сильном рубле это означает падение таких доходов более чем в четыре раза. То же касается и доходов от экспортных операций. При снижении сбыта и падения цен на ресурсы в ожидании общемировой рецессии федеральный бюджет оказывается крайне уязвимым».

Поэтому, как полагает Сафонов, следует ожидать роста курса доллара и евро к концу года.

«Для страхования падения доходов от экспортно-импортных операций для правительства более удобен курс в 80 рублей за доллар», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что ослабление рубля к другим валютам в первые дни июля могло быть вызвано участием государства.