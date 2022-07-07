Новосибирск, 7 июля, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Дорожные службы Новосибирска ликвидировали подтопления на улично-дорожной сети. Об этом сообщили в мэрии города.

(сс) jarmoluk Ливень

«В настоящее время подтопления участков улично-дорожной сети ликвидированы, восстановление работоспособности светофорных объектов будет продолжаться по мере устранения причин, способствовавших их отключению, — отметил начальник управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска Сергей Эпов. — Высокий уровень воды на дорогах был обусловлен залповыми поступлениями дождевых стоков в ливневую канализацию, это послужило причиной массовых отключений светофорных объектов и транспортных заторов на основных развязках города».

Напомним, что Новосибирск накануне, 6 июля, обрушился сильный ливень. Вода затопила улицы и дороги города.