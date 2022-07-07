Владикавказ, , 09:59 — REGNUM В автомобильном пункте пропуска через государственную границу России и Грузии «Верхний Ларс» скопилось полторы тысячи автомашин. Таможенники работают в авральном режиме, для оформления проезда привлечены прикомандированные сотрудники из других регионов РФ, сообщили в пресс-службе таможенного управления СКФО.

Ситуация на КПП «Верхний Ларс» Стоп-кадр оналйн камеры на КПП «Верхний Ларс»

«По состоянию на 6 июля перед «Верхним Ларсом» (МАПП) ожидают выезда из России 1,5 тыс. автомобилей. Гражданам, планирующим поездку в Грузию, необходимо учитывать эту информацию», — говорится в сообщении.

Как уточнили в таможне, проектная мощность пункта пропуска составляет до 200 автомобилей в сутки. Однако в настоящее время она превышена в шесть раз. Так, за последние сутки через «Верхний Ларс» из России выехали 1273 машины, въехали — 902 машины.

Причиной такой ситуации являются снятие ограничений на перемещение физлиц в Грузию с 18 мая, повышенный интерес к данному направлению из-за отпускного сезона, а также накопившаяся очередь за время закрытия Военно-Грузинской дороги из-за непогоды. Так, с начала 2022 года общий период простоя транспортной артерии, а вместе с ней и пункта пропуска составил более 40 суток.