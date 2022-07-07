Забайкальск, Забайкальский край, , 09:59 — REGNUM Прокуратура Забайкалья известила о проведении проверки по факту дорожно-транспортного-происшествия с гибелью людей в Могойтуском районе.

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Трагедия случилась утром 7 июля, на 212-м км федеральной трассы Чита-Забайкальск. По предварительно полученным данным, во время маневрирования двух машин на трассе произошло падение автокрана с прицепа грузовой автомашины на проезжающую в соседней полосе в одном направлении легковую автомашину Honda Stepwgn с семью пассажирами внутри.

В результате ДТП погибли два человека — водитель и пассажир легковой автомашины, а также пострадал 5-летний ребенок, который в настоящее время госпитализирован в медицинское учреждение.

На место происшествия выезжал прокурор Могойтуйского района Арсалан Бадмаев.

В ходе проверки представители надзорного ведомства оценят соблюдение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, обратив особое внимание на требования к перевозке грузов.

Кроме того, прокуратура контролирует ход проводимой по данному факту правоохранительными органами процессуальной проверки. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, из минивэна были вызволены три пассажира, зажатые повреждёнными конструкциями. Пострадавшего ребёнка экстренно доставили в Агинскую центральную районную больницу.

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