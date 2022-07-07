Лондон, 7 июля, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Министр Великобритании по вопросам Северной Ирландии Брендон Льюис подтвердил свою отставку. Об этом он написал в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

«Я подал свое заявление об отставке премьер-министру (Борису Джонсону)», — написал он.

Ранее радиостанция LBC сообщала, что Брендон Льюис подал в отставку, однако ряд СМИ опроверг данную информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, многочисленные отставки в британском правительстве связывают со чередой скандалов, в котором оказались замешаны Джонсон и его подчиненные. Последним таким инцидентом стал пьяный дебош заместителя главного управляющего делами правительства страны Кристофера Пинчера в лондонском клубе «Карлтон».

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