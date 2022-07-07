Белгород, , 10:09 — REGNUM Десять домовладений подлежат сносу после обстрела украинскими боевиками центра Белгорода, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Снос разрушенного дома в Белгороде Пресс-служба администрации Белгорода

За 6 июля рабочие установили 766 оконных блоков и стеклопакетов, 7 июля планируется полностью завершить этот этап и перейти к застеклению балконов, замене межкомнатных и входных дверей в повреждённых помещениях. Параллельно бригады расчищают аварийные объекты. В общежитии, которое носит статус многоквартирного дома, власти сделают капитальный ремонт — там уже строители утепляют крышу. После того, как здания приведут в порядок, начнётся благоустройство дворовых территорий.

«Если количество повреждённых квартир в МКД не меняется — 452 и 28 соответственно, — то количество ИЖС увеличилось. На данный момент, по результатам экспертных заключений, сносу подлежит 10 домовладений, а значит, общее количество повреждённых домов увеличилось до 70. Очень благодарен всем волонтёрам-строителям, жителям, которые работают на безвозмездной основе и помогают в восстановлении домов. Они молодцы!» — отметил глава региона.

Восстановительные работы на месте происшествия планируют завершить к 1 августа.