Белгород, 7 июля 2022, 10:09 — REGNUM Десять домовладений подлежат сносу после обстрела украинскими боевиками центра Белгорода, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
За 6 июля рабочие установили 766 оконных блоков и стеклопакетов, 7 июля планируется полностью завершить этот этап и перейти к застеклению балконов, замене межкомнатных и входных дверей в повреждённых помещениях. Параллельно бригады расчищают аварийные объекты. В общежитии, которое носит статус многоквартирного дома, власти сделают капитальный ремонт — там уже строители утепляют крышу. После того, как здания приведут в порядок, начнётся благоустройство дворовых территорий.
Восстановительные работы на месте происшествия планируют завершить к 1 августа.