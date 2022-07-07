Оренбург, 7 июля, 2022, 09:57 — ИА Регнум. В Оренбургской области работники буровых установок и водители нефтевозов уличены в крупной краже дизтоплива, сообщили 7 июля журналистам в пресс-службе УМВД по региону.

Уголовное дело

«Полицейскими установлены 15 фактов преступной деятельности, в результате которых было похищено почти 46 тонн дизтоплива. Общий ущерб составил более 2 млн рублей», — сказали в ведомстве.

Фигурантами уголовного дела стали семь мастеров буровых установок нефтедобывающего предприятия и два водителя нефтевозов транспортной компании. В отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По версии полиции, мастера буровых установок умышленно завышали в ежесуточной отчётной документации объёмы расходования горючего. В результате на нефтепромысел из отдела снабжения осуществляли поставки ГСМ с излишками. Из продажу осуществляли водители, занимавшиеся его транспортировкой.