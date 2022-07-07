Каир, 7 июля, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Как минимум восемь человек погибли и ещё 36 получили ранения в результате аварии автобуса на юге Египта. Об этом 7 июля сообщает египетская газета al-Masry al-Youm.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«Автобус перевернулся на трассе, ведущей в Абу-Симбел в провинции Асуан: восемь человек погибли, 36 ранены», — говорится в сообщении.

При этом в Абу-Симбеле находятся храмовые комплексы Древнего Египта, которые популярны среди туристов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Калмыкии во время движения по маршруту на территории Кетченеровского района загорелся двухэтажный автобус с пассажирами.