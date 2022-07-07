Симферополь, 7 июля, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение объявлено на территории Республики Крым в связи с прогнозируемой чрезвычайной пожарной опасностью на период с 8 по 10 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

LuidmilaKot Жара

По информации Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8, 9 и 10 июля самый высокий уровень пожарной опасности ожидается в центральных и восточных районах полуострова.

Как сообщало ИА REGNUM, с 20 мая на территории Республики Крым введён особый противопожарный режим. В частности, действует запрет на посещение гражданами лесов, ограничивается въезд автотранспорта в лесные массивы, запрещено разведение костров, а также сжигание мусора, травы, листвы на придомовых территориях частных жилых домов, на территориях садоводческих и огороднических товариществах, запрещено выжигание сухой растительности. За нарушения предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей.