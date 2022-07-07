* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 09:55 — REGNUM В своём послании по случаю Курбан-Байрама лидер афганских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что хочет дипломатического взаимодействия со всеми странами мира, в том числе и с США. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Боевик движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) newsonline

Мулла Хайбатулла сказал в этом послании, что хочет дипломатического и экономического взаимодействия со странами мира и считает это благом для Афганистана.

Хотя 5 июля с территории Афганистана было выпущено несколько реактивных снарядов по территории Узбекистана, лидер талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Хайбатулла в послании заверил, что территория Афганистана не будет использована против какой-либо страны.

В своем послании лидер талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не упомянул об открытии школ для девочек. Мулла Хайбатулла выразил надежду, что народ Афганистана будет поддерживать «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).