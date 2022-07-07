Омск, , 09:55 — REGNUM В Омской области возбуждены уголовные дела по 11 фактам мошенничества с обналичиванием средств материнского капитала. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД, в совершении преступлений подозревают 57-летнюю местную жительницу.

Материнский капитал Credits-helps.ru

По данным следствия, с апреля 2019 года по август 2021-го женщина снимала помещение в посёлке Знаменское для оказания юридических услуг. К ней обращались местные жительницы, имеющие право на получение маткапитала.

Подозреваемая склоняла их к заключению фиктивных сделок на получение займов в кредитном кооперативе, в котором она работала, для покупки жилья. Затем она оформляла недвижимость с низкой рыночной стоимостью в собственность клиенток.

«На основании представленных подложных документов на счет кооператива поступали соответствующие перечисления, которые она в последствии присваивала себе. Причиненный федеральному бюджету ущерб составил около 6 млн рублей», — отметили в ведомстве.